الداخلية: زيارة طلاب المدارس لإدارة الحماية المدنية بسوهاج (صور)

قالت وزارة الداخلية إن مديرية أمن سوهاج نظمت زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية، لإطلاعهم على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين، وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية.

من جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما صغار السن.

جاء ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما بمجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.