الداخلية: زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

قررت وزارة الداخلية -اليوم- منح جميع نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2023 حتى 10/12/2023، وحرصًا منها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.