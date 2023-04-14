الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة

قررت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يوم الأحد الموافق 16/4/2023، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد 2023.

جاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.