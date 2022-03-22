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الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد الأم

مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.
أماني عوض 12:18 ص, الأربعاء, 23 مارس 22 12:18 ص, الأربعاء, 23 مارس 22

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قررت وزارة الداخلية منح زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الفترة من يوم 22/3/2022 حتى يوم 31/3/2022، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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