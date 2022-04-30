الداخلية: زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة إستثنائية، يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد إنتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وأكدت الوزارة على عدم احتساب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.