الداخلية: زيارة أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة لمراكز إصلاح وتأهيل بدر (صور)

استقبل المركز الطبي بالمجمع الأمني لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية، وفدًا من أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما قالت وزارة الداخلية.

وأجرى أعضاء الوفد جولة تفقدوا خلالها عنبر حجز ذوي الاحتياجات الخاصة، العيادات الخارجية، غرف العمليات، الرعاية المركزة، وحدة الجهاز الهضمى والمناظير، مركز صحة المرأة، مركز علاج الإدمان والمشورة.

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني.