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الداخلية: زيارات من ضباط الشرطة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)

استمرارًا لفعاليات مبادرة "كلنا واحد".
أماني عوض 3:47 م, السبت, 19 ديسمبر 20 3:47 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وفود من الضباط والضابطات بالقطاع، لزيارة بعض دور الأيتام، المعاقين، والمسنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مع توزيع عدد من الهدايا العينية عبارة عن بطاطين على نزلائها.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، واستمرارًا لفعاليات مبادرة “كلنا واحد”.

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وزار وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم، إحدى دور رعاية الأيتام وقضاء يوم ترفيهي مع الأطفال وتوزيع بعض الهدايا عليهم، وفقًا لبيان من وزارة الداخلية.

وكان لتلك الزيارات أثرًا طيبًا في نفوس النزلاء والقائمين على تلك الدور، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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