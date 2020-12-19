الداخلية: زيارات من ضباط الشرطة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وفود من الضباط والضابطات بالقطاع، لزيارة بعض دور الأيتام، المعاقين، والمسنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مع توزيع عدد من الهدايا العينية عبارة عن بطاطين على نزلائها.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، واستمرارًا لفعاليات مبادرة “كلنا واحد”.

وزار وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم، إحدى دور رعاية الأيتام وقضاء يوم ترفيهي مع الأطفال وتوزيع بعض الهدايا عليهم، وفقًا لبيان من وزارة الداخلية.