الداخلية: رفع السيارات بطرق الكورنيش وعدم السماح بالانتظار مساء اليوم

إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، فيما عدا القاهرة، الجيزة، أسيوط، مع توفير المسارات البديلة.

قالت وزارة الداخلية إنه من المقرر رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم السبت، وذلك لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق.

وأكدت الداخلية على عدم السماح بانتظار السيارات بها، حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجاري.

كانت وزارة الداخلية -أمس الخميس- قد أعلنت عن إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، بدءًا من صباح أول أيام عيد الفطر، باستثناء 3 محافظات.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه من المقرر اعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، فيما عدا القاهرة، الجيزة، أسيوط، مع توفير المسارات البديلة.

وأضافت أنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجاري.