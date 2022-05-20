الداخلية: رجال الشرطة يواصلون المشاركة في حملات التبرع بالدم (صور)

نظمت مديريتي أمن المنوفية والشرقية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والجهات المختصة حملتين للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديريتين.

جاء ذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة رعاية المرضى.