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الداخلية: حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الأقصر

في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 4:20 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 4:20 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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نظمت مديرية أمن الأقصر ، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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