الداخلية: حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الوادي الجديد (صور)

قالت وزارة الداخلية إن مديرية أمن الوادي الجديد نظمت حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وفقًا الداخلية.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

على صعيد آخر، ضبطت أجهزة الأمن كمية من الألعاب النارية بحوزة 3 أشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالألعاب النارية وملاحقة وضبط القائمين على ترويجها.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط 3 أشخاص -مقيمين بدائرة مركز شرطة شبرا خيت- وبحوزتهم 17500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.