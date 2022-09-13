الداخلية: حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن المنوفية

قالت وزارة الداخلية إن مديرية أمن المنوفية نظمت حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

كانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة “كلنا واحد.. هدية العروسة” في كافة محافظات الجمهورية تستهدف من خلالها إهداء عدد من مستلزمات الزواج (أطقم ملابس، مفروشات، سجاد” إلى 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة، خاصةً من ذوي الإعاقة، الأيتام، الأسر الأكثر احتياجًا)، بواقع 35 طقم لكل حالة.



جاء ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعؤ لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.



وتنظم الوزارة احتفالية بمقر نادي الشرطة بمحافظات (دمياط – جنوب سيناء – بنى سويف – مطروح – المنيا – قنا – السويس – البحر الأحمر – سوهاج – كفرالشيخ)، لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج على العرائس اللاتي تم اختيارهن.