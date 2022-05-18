الداخلية: حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن المنوفية

نظمت مديرية أمن المنوفية ، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، في شتى المجالات لاسيما المساهمة رعاية المرضى.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.