الداخلية: حملة أمنية مكبرة في جنوب سيناء وضبط 3 أطنان بانجو

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، حملة أمنية مُكبرة خلال الفترة من 13/9/2022 حتى 19/9/2022، استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجري المخدرات ومتعاطيها بدوائر أقسام شرطة أول، ثان شرم الشيخ، الطور، أبورديس، رأس سدر، دهب، نويبع بجنوب سيناء، الجناين بالسويس، مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة.

وأسفرت عن ضبط 50 قضية بإجمالي 51 متهمًا، وبحـوزتهم كميات من مخدر البانجو وزنت 3,250,40 طن، الحشيش 60,310 كيلو جرام، الهيدرو 12,384 كيلو جرام، الأفيون 810 جرامات، نبات زهرة الخشخاش المخدر 75 جرام، 16 زهرة.

وضبطت كمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدر وزنت 2,025 كيلو جرام، الهيروين 567 جرام، 9019 قرصًا مخدرًا، كمية من مخدر الآيس “الشابو” 5 جرامات، وضبط مبلغ مالي، 2 سلاح أبيض، 23 هاتف محمول، 3 سيارات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد والأقراص المخدرة.