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الداخلية: حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين في القليوبية

شنها قطاع الأمن بمشاركة مكافحة المخدرات.
أماني عوض 4:06 م, الأحد, 2 مايو 21 4:06 م, الأحد, 2 مايو 21

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق ضبط قطعتي سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية بحوزة متهمين اثنين، و5 قضايا مخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، مع 4 متهمين يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

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وضبط قطعة سلاح أبيض، ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، ونفذت 2241 حكمًا قضائيًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

على جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، أن سائق يوجد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، يتاجر في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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