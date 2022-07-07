الداخلية: حملة أمنية لاستهداف حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص بقنا

قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ، وجه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدافت دائرة مركز شرطة نجع حمادي، وعدد من دوائر مراكز الشرطة بمديرية أمن قنا.

وأسفرت جهودها عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري، بحوزة 13 متهمًا، و4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الشابو، بحوزة 4 متهمين، ونفذ 7 أحكام جنايات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمخدرات بقصد الإتجار والمحكوم عليهم الهاربين.