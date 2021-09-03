الداخلية: حملة أمنية على المصانع والمستودعات العشوائية في 3 محافظات (صور)

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت عدد من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة، في نطاق محافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، وضبطت أطنان من المنتجات مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، أن بعض الأشخاص أقاموا مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداء حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 2 مركز ومصنع و4 مخازن وشركتين، متجر، 5 ثلاجات، سيارتين غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات 4,331 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر، 3,296 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، 8,11 طن منتج نهائى لأحبار ودهانات مغشوشة ومقلدة ومُعدة للتداول، 295,699 عبوة لقاحات بيطرية بدون ترخيص.