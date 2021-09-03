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الداخلية: حملة أمنية على المصانع والمستودعات العشوائية في 3 محافظات (صور)

وضبط أطنان منتجات مجهولة المصدر.
أماني عوض 3:11 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 3:11 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت عدد من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة، في نطاق محافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، وضبطت أطنان من المنتجات مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، أن بعض الأشخاص أقاموا مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظات القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية.

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وعقب تقنين الإجراءات، وإعداء حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 2 مركز ومصنع و4 مخازن وشركتين، متجر، 5 ثلاجات، سيارتين غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات 4,331 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر، 3,296 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، 8,11 طن منتج نهائى لأحبار ودهانات مغشوشة ومقلدة ومُعدة للتداول، 295,699 عبوة لقاحات بيطرية بدون ترخيص.

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واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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