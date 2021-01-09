الداخلية: حملة أمنية تضبط 7 أفدنة و2 طن بانجو في أسيوط

ضبطت 10 بنادق آلية، 8 خزن، 350 طلقة من ذات العيار، بحوزة 10 متهمين.

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة في محافظة أسيوط، أسفرت عن ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر، و7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو و2 طن من ذات المخدر.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، أن الحملة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وقوات الأمن المركزي، واستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالي:

ضبط 10 بنادق آلية، 8 خزن، 350 طلقة من ذات العيار، بحوزة 10 متهمين بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في العديد من القضايا.

وضبط 7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر، وكمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر، بحوزة 4 متهمين.

وألقت القبض على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية (إطلاق أعيرة نارية)، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف العناصر الإجرامية الخطرة متجري ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والقائمين على زراعتها، والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.