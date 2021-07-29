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الداخلية: حملات للتبرع بالدم في مديرية أمن القاهرة

ضمن الدور الإنساني للوزارة.
أماني عوض 2:26 م, الخميس, 29 يوليو 21 2:26 م, الخميس, 29 يوليو 21

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نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة والعاملين بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، حسبما أفصحت وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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