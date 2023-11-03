الداخلية: حملات توعية لطلاب المدارس بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات (صور)

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي الإعدادية والثانوية لتقديم التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها وتأثيرها السلبي وخطورتها على تلك الفئة العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل، والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.

وقد لاقت تلك اللقاءات إشادة وإستحسان من الطلبة والعاملين بأوساط التربية والتعليم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة إنتشار المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية، تلقي بظلالها على المجتمع وتجهض طموحات شبابه.