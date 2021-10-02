الداخلية: حملات أمنية مكثفة في محيط الكافتيريات والأكشاك

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الكافتيريات والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الداخلية أن الحملات أسفرت نتائج جهود تلك عن ضبط 40 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 51 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو، وزنت 22 كيلو جرام، الحشيش 5,460 كيلو جرام، الهيروين 3,170 كيلو جرام، الأفيون 3 كيلو جرامات، الآيس 270 جرام، الإستروكس 180 جرام، 1369 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

وضبطت مبالغ مالية وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار، 46 هاتف محمول، 3 سيارات، 6 دراجات نارية، 4 قطع سلاح أبيض، 2 ميزان.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما، ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.