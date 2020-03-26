الداخلية: حظر التحرك شهد تجاوبًا من المواطنين في أول أيامه (صور)

أكد رجال الشرطة على مدى تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة.

شهد اليوم الأول من تنفيذ القرار تجاوبًا من جانب المواطنين، على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك ، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن تجاوب المواطنين ساهم باضطلاع قوات الشرطة، المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها.

وأكد رجال الشرطة على مدى تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة، والتي تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

يأتي ذلك في إطار متابعة فعاليات اليوم الأول، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ونفذت وزارة الداخلية، قرار قرار حظر حركة المواطنين على الطرق بأنحاء الجمهورية أمس الأربعاء من الساعة السابعة حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

ونشرت وزارة الداخلية أقوال أمنية وسيارات مرور وأكمنة على الطرق العامة والميادين لتطبيق حظر التحرك وسط حالة من الاستنفار الأمني والدوريات بالشوارع.

وقررت الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم باستثناء خدمة التوصيل للمنازل.

وشملت القرارات الحكومية كذلك غلق كل النوادي وصالات الألعاب بالكامل، وغلق جميع الكافتريات والملاهي الليلية، وأي محال تتيح التسلية والترفيه بالكامل لمدة أسبوعين.

وتضمنت القرارات أيضا تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتصاريح العمل ورخص البناء وغيرها باستثناء مكاتب الصحة.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين اليوم الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.