الداخلية: جهود متواصلة لإنقاذ المضارين من موجة الطقس السيء (صور)

وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة، وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية.

قالت وزارة الداخلية، إن أجهزتها تواصل الجهود لإنقاذ المضارين من موجة الطقس السيء، في ظل التداعيات الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق بالبلاد.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لاسيما فى المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل أجهزة الأمنية.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، أن العديد من الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات تفيد ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق، والقرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، 15 مايو “القاهرة”، العزبة الشرفية، كفر الديسمى، عرب السودان، عرب أبوساعد، الجيزة.

وأشارت إلي أن الأمر أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة، وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية، مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة.

وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين فى المنازل المنهارة جزئياً، وانتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها.

وأكدت أن ذلك لاقى سرعة إنتقال القوات لمحال البلاغات استحسان ورضاء المواطنين، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع كافة البلاغات.