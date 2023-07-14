الداخلية تُنظم بطولتي الجمهورية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولتي الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، والذى يعد صرحًا رياضيًا يُدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

وأقيمت فعاليات كل بطولة على مدار 3 أيام بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات في مباريات الفروسية لقفز الموانع، بمختلف الدرجات من مختلف الإرتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية.

إضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، واسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات، وزعت الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

من جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.