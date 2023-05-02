«الداخلية» تُنظم بطولتي الجمهورية لالتقاط الأوتاد والفروسية لقفز الحواجز (صور)

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز، بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد “الحلقة الأولى”، بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة، والذي يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.

وأقيمت فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز خلال الفترة من 7-8 /4/2023 ليلاً على الأضواء الكاشفة على ملعبين رئيسيين وثلاثة ميادين إحماء للخيول، وذلك بمشاركة أكثر من 120 فارسًا وجوادًا في مباريات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

وأقيمت بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد “الحلقة الأولى” خلال الفترة من 13 إلى 14 إبريل ليلاً على الأضواء الكاشفة.

وشارك في البطولة أكثر من 30 فارسًا وفارسةً وجوادًا، واتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضاري لمصر، والتنظيم الاحترافي الذي يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولي.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية

إضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، كما تم تهيئة وتطوير وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً خلال شهر رمضان المعظم من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفي ختام الفعاليات وزعت الجوائز على المراكز الأولى في مختلف منافسات البطولة، وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

من جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.