الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد “الحلقة الثانية”، بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بمحافظة القاهرة، والذي يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد “الحلقة الثانية” خلال الفترة من (12– 13/5/ 2023)، والتي شهدت مشاركة 31 فارسًا وفارسةً وجوادًا، واتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضاري لمصر والتنظيم الاحترافي، الذي يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولي.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية.

إضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات، وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات، وزعت الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية وطنية، بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية.

من جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا، بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.