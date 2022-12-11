الداخلية تُنظم احتفالية لذوي الإعاقة بقرية 25 يناير في الإسماعيلية (صور)

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قرية 25 يناير في محافظة الإسماعيلية، التابعة لوزارة الداخلية للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “ديسمبر 2022″، واستقبلهم عدد من الضباط والضابطات.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية بشتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها ممثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (ديسمبر 2022)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأشخاص من ذوى الإعاقة.

ومن جانبهم، توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.