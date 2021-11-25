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الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة (صور)

بحضور فنانين وقيادات الوزارة.
أماني عوض 2:56 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 2:56 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، بوزارة الداخلية ، احتفاليات لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والفنانين.

وخلالها نقلت تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

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وكرمت أبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.

وقد كان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم، الذى يُعد امتداد لتكريم آبائهم من شهدائنا الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع.

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يأتي ذلك تخليدًا ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية، أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة، بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين إستشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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