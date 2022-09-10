الداخلية تُطلق نسخة مطورة إلكترونية لخدمات الأحوال المدنية

أطلقت وزارة الداخلية النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابتها الرسمية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” (http://cso.moi.gov.eg/)، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر (شهادة ميلاد، شهادة وفاة، قسيمة “زواج / طلاق”، قيد “عائلي، فردى”، بطاقة رقم قومى “بدل فاقد / بدل تالف”، استمارة رقم قومي “عادية / مستعجلة / مميزة”، بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة).

وينفذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقي وفحص الطلبات الواردة من المواطنين، وتنفيذها وإرسالها لطالبي الخدمة بمحال إقامتهم.

واستحدثت خدمة استخراج وثائق القطاع المترجمة “مسبقًا” (شهادة ميلاد، شهادة وفاة، وثيقة طلاق، قيد عائلي، قيد فردي)، وذلك بـ23 لغة أجنبية.

كما حدثت آليات التقدم للحصول على الخدمات لتضمين وتطبيق تعليمات وشروط الإصدار لبطاقة الرقم القومي، وذلك لتحسين فرص قبول الطلب وعدم تسجيل طلبات تجديد الرقم القومي التي لايسمح بإصدارها دون حضور المتقدم إلى موقع السجل المدني، إضافة إلى دعم التصفح والتشغيل على الهواتف المحمولة والحاسب اللوحي من خلال ذات الموقع ، وإدراج وسائل لشرح الخدمة وآلية الحصول عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لسعي وزارة الداخلية لتطوير وتحديث كافة جوانب الخدمات الجماهيرية، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد الإجراءت التي من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية بما يسهم في تقديمها بسهولة ويسر.