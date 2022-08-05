الداخلية تُشارك نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالات السنة الهجرية الجديدة (صور)

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، احتفالية داخل قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل الاستقبال بطرة، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1444.

وشارك في الاحتفال عدد من النزيلاء والنزيلات من المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية باحتفالات رأس السنة الهجرية لعام 1444، بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة.