الداخلية: تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا، وأسفرت عن استخراج 13167 بطاقة رقم قومي و35451 مصدرًا مميكنًا.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة:

(15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

وأوفدت مأموريات لـ 8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومي له، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له.

وأرسلت مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين، والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفدت مأمورية فنية وقانونية تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة الغربية “مركز زفتى”، دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذو الهمم، بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.