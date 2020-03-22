الداخلية توقع بروتوكولًا مع «التعليم» للاستفادة من بنك المعرفة المصري

يهدف إلى تبادل الخبرات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية.

وقعت وزارة الداخلية – اليوم الأحد- بروتوكول تعاون مع ووزارة التربية والتعليم، لدعم وتطوير سبل التعاون القائم بين الوزارتين، وذلك من خلال إتاحة بوابة إلكترونية لوزارة الداخلية على الموقع الخاص ببنك المعرفة المصري على شبكة الإنترنت.

يأتي ذلك ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها الرئيسية إلى تعزيز وتدعيم أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية، ومواصلة الجهود لتنمية الأنشطة العلمية والتدريبية، خاصةً في مجال مواجهة معوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقع البروتوكول، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق في مجال نشر المعرفة ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن.

لاسيما الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصرى والاستفادة من الخدمات التعليمية، وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية.

فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.