الداخلية توفر 1000 قطعة ملابس لأطفال دار أيتام في الشرقية (فيديو)

قالت وزارة الداخلية إن قطاع حقوق الإنسان التابع لها، وفر 1000 قطعة ملابس لأطفال إحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكساء المصري.

جاء ذلك على خلفية رصد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للتبرع لإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمبالغ مالية لشراء ملابس شتوية للأطفال نزلاء الدار.

وأجرت التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لايفاد مأمورية للدار، وتوزيع الملابس على أطفال الدار، لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وقد لاقى ذلك استحسان القائمين على الدار الذين أشادوا بتلك المبادرة، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية والحرص على مد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع، وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات.