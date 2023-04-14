الداخلية توفر ملابس العيد بأسعار مخفضة وبعلامات تجارية.. ومواطنون: «فرقت كتير معانا» (فيديو)

وفرت وزارة الداخلية للمواطنين على مستوى الجمهورية ملابس العيد بأسعار مخفضة داخل منافذ السلع التجارية والسلاسل التجارية والموالات والشوادر المشاركة في مبادرة “كلنا واحد”، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

ملابس العيد من الداخلية

وشارك في المبادرة المطروحة من وزارة الداخلية علامات تجارية مثل “تاي هاوس” و”تاون تيم” و”نيو بورن”، مع التوسع في السلاسل التجارية الكبرى، بتخفيضات وصلت إلى 70% على ملابس العيد.

ونسقت الوزارة مع 15 من الكيانات التجارية المصنعة للملابس الجاهزة والأحذية، بإجمالي 325 فرعًا على مستوى الجمهورية لتوفير كميات من منتجاتها بالفروع الخاصة بهم، ومعارض المبادرة الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنسب تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 60%.

وسعت الوزارة من خلال المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم في عيد الفطر المبارك.

مواطنون: أسعار حلوة جدًا

وقال مواطنين أثناء الشراء: “إن الأسعار حلوة جدًا وهناك تخفيضات كبيرة، ومع دخول العيد سعدنا بهذه المبادرة”.

وأضافوا: “مع دخول العيد وطرح هذه المبادرة فرق معانا كتيرًا ماديًا من حيث الخصومات الموفرة، والخامات الجيدة المطروحة”.

ولفت مواطن آخر إلى “أن الأسعار جاءت في المعقول، وكل حاجة رخيصة ومتاحة بخامات جيدة لأي حد عاوز يشتري، وبنشكر الرئيس ووزارة الداخلية، ومكناش نتوقع أن فيه أسعار كويسة بالشكل دا”.

مشاركون: خصومات على البدل

وأوضح أحد المسئولين المشاركين في تخفيضات المبادرة: أنها وفرت خصومات على الجواكيت وكل أصناف المستوى والبدل، والجميع سعداء بالمشاركة فيها”.

وأشار إلى إتاحة نسبة خصومات كبيرة حتى يتمكن من مساعد الناس على الشراء هذا العام، مع توفير عروض كثيرة”.

وأعلنت الداخلية عن زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية “سرادقات” في محافظتي القاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضًا فرعي أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

ونسقت مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية “مستلزمات رمضان”، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

كما تواصل منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة.

وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها على “يوتيوب” فيد يوضح الملابس المعروضة، والسلاسل التجارية المشاركة، وآراء المواطنين في المبادرة.