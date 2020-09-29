الداخلية توفر سيارة لنقل سيدة فقدت الوعي لمنزلها بالسويس

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي، ومراعاة حقوق الإنسان.

قالت وزارة الداخلية ، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس وفرت سيارة لنقل إحدى السيدات عقب العثور عليها فاقدة للوعي، وذلك في لافتة إنسانية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي، ومراعاة حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.

وأوضح بيان صادر عن الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه تلاحظ لأحد الأقوال الأمنية أثناء المرور بدائرة قسم شرطة السويس، بوجود سيدة مسنة فاقدة للوعي.

وعلى الفور، اتخذت أجهزة مديرية أمن السويس اللازم، مع توفير سيارة لنقلها وتوصيلها للمنزل.

وتابعت: الأمر الذى لاقى استحسان من المواطنين بالمنطقة، وأشادوا بالدور الإنساني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في تقديم الدعم للمواطنين بشتى المجالات.