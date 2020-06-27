اتصالات وتكنولوجيا

الداخلية توفر خدمات المجندين وإخطارات الشقق المستأجرة إلكترونيًا (فيديو)

للحد من الزحام والتكدس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
أماني عوض 5:48 م, السبت, 27 يونيو 20 5:48 م, السبت, 27 يونيو 20

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قررت وزارة الداخلية إتاحة خدمات الإدارة العامة لشئون المجندين، والخاصة بالمواطنين السابق أداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، عبر بوابتها الإلكترونية أو تطبيقها للهواتف الذكية “Moi”.

ونشرت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”يوتيوب”، فيديو أعدته لتوضيح طريق استخدام الخدمة.

وأكدت على تسليم الأوراق المطلوبة عبر البريد، عدا تصاريح السفر للمجندين ترسل إلى منفذ السفر إلكترونيًا، وفقًا للبيانات التي يدخلها طالب الخدمة.

وأتاحت الداخلية خدمات الإخطار عن الشقق والمحلات والمزارع المستأجرة للمواطنين، وأعدت فيديو توضيحي لاستخدامها إلكترونيًا.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

يذكر أن الوزارة وفرت إمكانية حصول المواطنين على خدمات أخرى، عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

ويتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى.

وعقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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