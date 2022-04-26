قالت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- إن قطاع الحماية المجتمعية بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني وفر أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لكافة نزلاء القطاع، وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخارجي، وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيدًا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة عقوبتهم.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى وتحقيق التواصل المجتمعى ودعمًا لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.