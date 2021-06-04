سيـــاســة

الداخلية توضح حقيقة منشور التحذير من انتشار عصابات اختراق الهواتف الشخصية‎

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع…

صفية حمدي 12:55 م, الجمعة, 4 يونيو 21 12:55 م, الجمعة, 4 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، وأكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها.

اقرأ أيضا  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر الثالثة تصل غزة

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى خلال مايو : استقبلت 97 ألف شكوى واستغاثة

صفية حمدي 12:05 م, الجمعة, 4 يونيو 21

وفاة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

ياسمين فواز 9:35 م, الخميس, 3 يونيو 21

اجتماع مُشترك لمصر وفرنسا والأردن لدفع جهود خطط معالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

سمر السيد 7:52 م, الخميس, 3 يونيو 21

مجلس النواب يستقبل وفد شباب المشاركين في منحة ناصر الدولية للقيادة

ياسمين فواز 4:21 م, الخميس, 3 يونيو 21

7 توصيات لتضامن البرلمان لإعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات

ياسمين فواز 3:53 م, الخميس, 3 يونيو 21

«تضامن البرلمان» : 10ملايين مصرى يتعاطون المخدرات و 3 ملايين مدمن و 11 مليون مدخن

ياسمين فواز 1:48 م, الخميس, 3 يونيو 21