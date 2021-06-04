الداخلية توضح حقيقة منشور التحذير من انتشار عصابات اختراق الهواتف الشخصية‎

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع…

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، وأكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.