الداخلية توضح حقيقة فيديوهات عن اعتداء ضباط شرطة على مواطنين

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ، أن مقاطع الفيديو المتداولة على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة إدعاءات باعتداء ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية في إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية في محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.