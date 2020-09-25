«الداخلية» توضح حقيقة فرض رسوم 190 جنيها على دخول وحدات المرور بالإسماعيلية

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهاً على الدخول إلى وحدات المرور في محافظة الإسماعيلية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

وشددت وزارة الداخلية على أنه لا توجد أي رسوم على دخول وحدات المرور في محافظة الإسماعيلية.

وحذرت “الداخلية” المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة والتي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين.

ورصدت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق شائعات أخرى خلال الأسبوع منها ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن انتهاء مبادرة “ما يغلاش عليك” بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لانتهاء مبادرة “ما يغلاش عليك” بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة سارية في جميع محافظات الجمهورية دون توقف، منذ انطلاقها في 26 يوليو وتستمر حتى موعد انتهائها في 26 أكتوبر القادم.

وأشارت لإتاحة شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة “MOBADRA.GOV.EG“، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، البالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.

وذكرت في سياق متصل، أن هناك احتفالية أقيمت لتشجيع المزيد من التجار على المشاركة في المبادرة قبل انتهائها 26 أكتوبر المقبل، وأن الموقع الإلكتروني للمبادرة يتضمن دليلاً شاملاً عن المصانع والشركات والمعارض التجارية المشاركة وكل المنتجات المعروضة.

وقد تم تصنيفها ما بين أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والتليفزيونات والسخانات، والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمنتجات الكهربائية، وشملت كذلك مستلزمات المنزل مثل الأثاث وأدوات المطبخ والمائدة، والسيراميك والرخام والجرانيت، ومنتجات السجاد يدوي والصناعات الحرفية، والمنتجات البلاستيكية ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية.