سيـــاســة

«الداخلية» توضح حقيقة بطاقات الرقم القومي الجديدة وجوازات السفر المتداولة على السوشيال ميديا

أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
صفية حمدي 11:55 ص, الجمعة, 7 مايو 21 11:55 ص, الجمعة, 7 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة. وشددت وزارة الداخلية على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير.

اقرأ أيضا  غرامة كمامات بقيمة 18.9 مليون جنيه في إبريل.. ومحاضر لـ 19 ألف محل مخالف (جراف)

وأكدت أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

اقرأ أيضا  بدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا بالقاهرة اليوم (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

المحكمة العليا تؤجل البت في إخلاء منازل فلسطينية بالقدس إلى الإثنين المقبل

أيمن عزام 12:32 ص, الجمعة, 7 مايو 21

حقوقيون من زيارة سجون وادي النطرون: توجد عنابر وخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

أماني عوض 11:37 م, الخميس, 6 مايو 21

محافظ مطروح يشيد بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى

معتز محمود 9:44 م, الخميس, 6 مايو 21

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس 

أحمد اللاهوني 7:55 م, الخميس, 6 مايو 21

الخارجية: مناقشات صريحة مع الوفد التركي تخضع للتقييم استعدادا للخطوات المقبلة

سمر السيد 6:08 م, الخميس, 6 مايو 21

السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية اليوم

المال - خاص 3:31 م, الخميس, 6 مايو 21