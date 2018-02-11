الداخلية توضح حقيقة إعدام الدواجن الفاسدة بالصحراء

كتب- محمد مجدي:أكد مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث التموين، التابعة لوزارة الداخلية، أن الدواجن التي تم إعدامها بداية الشهر الحالي، في محافظة السويس، كانت نتيجة قيام حملة أمنية تابعة بالمحافظة، على المحال التجارية لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية.يشار إلى أن مباحث

كتب- محمد مجدي:

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث التموين، التابعة لوزارة الداخلية، أن الدواجن التي تم إعدامها بداية الشهر الحالي، في محافظة السويس، كانت نتيجة قيام حملة أمنية تابعة بالمحافظة، على المحال التجارية لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية.

يشار إلى أن مباحث التموين بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة السويس، قامت الأسبوع الماضي، بإعدام كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المدفن الصحي بطريق السويس ـ الإسماعيلية الصحراوي، وتم تداول صور لإلقاء الدواجن في الصحراء على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت مخاوف البعض من مدى سلامة الدواجن التي طرحتها المنافذ المختلفة للحكومة مؤخرا بأسعار متدنية.

وقال المصدر في تصريحات لـ”المال” إنه تم إعدام 2.5 طن دواجن مجمدة مستوردة من قبل القطاع الخاص يوم 7 فبراير الماضي، وذلك بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها في 31 يناير، قبل التحايل على المستهلك عبر تغيير الأكياس التي يتم حفظ الدواجن بها، وإعادة كتابة تاريخ صلاحية جديد بخلاف الحقيقة.

وأوضح المصدر أن تلك الكميات من الدواجن كان سيتم طرحها في الأسواق بسعر 17 جنيها للكيلو الواحد، على أساس أنها مدعمة من قبل الحكومة، وذلك لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وكانت الحكومة طرحت كميات ضخمة من الدواجن بداية فبراير الجاري، بأسعار متدنية، بلغت حد بيع 7 دجاجات بـ 100 جنيه، عبر المنافذ المختلفة التابعة لوزارة الدخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بجانب أفرع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان أكثر من مسئول حكومي أوضح في تصريحات صحفية مؤخرا أن تلك الكميات تم استيرادها عبر جهات سيادية، بإعفاءات جمركية، قبيل شهر رمضان من العام الماضي، لمواجهة الارتفاع في أسعار الدواجن المحلية، وأقدمت الحكومة على تصريفها خلال فبراير الجاري، نظرا لأن صلاحيات الكميات المستوردة من البرازيل تنتهي بنهاية الشهر، وأخرى من أوكرانيا تنتهي بداية أبريل القادم.

وأوضح المصدر أن عملية إعدام الدواجن المجمدة التي تم ضبطها خلال الحملة الأمنية بالسويس، تمعبر تجميعها في مدفن صحي بالصحراء ومن ثم إحراقها.