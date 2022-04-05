الداخلية توزع وجبات إفطار على الصائمين (صور)

نظمت وزارة الداخلية مبادرة “كلنا واحد، معك في رمضان” وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالاشتراك مع بنك الطعام المصري، من خلال تجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها من خلال سيارات مجهزة قبل وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدة مناطق بنطاق محافظتي القاهرة، الجيزة.

وأوفدت عددًا من ضباط قطاع حقوق الأنسان بالوزارة، بالاشتراك مع مديريتي أمن الجيزة، القاهرة، للمشاركة في إنطلاق فعاليات المبادرة.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك في إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.