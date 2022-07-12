الداخلية توزع هدايا على دور رعاية المسنين والأيتام والمستشفيات (صور)

نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من دور رعاية المسنين، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من المستشفيات، لمشاركتهم احتفالات عيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا على نزلائها.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم في تعزيز روح المشاركة، والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.