الداخلية توزع ملابس العيد لأطفال نزيلات مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (صور)

نظم قطاع الحماية المُجتمعية بوزارة الداخلية إفطارًا جماعيًا بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون “نساء” للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المودعين، بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهن المودعات بالمركز والإفطار بصحبتهن.

ووزع القطاع أطقم ملابس بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، على الأطفال احتفالاً وإبتهاجاً بتلك المناسبة، وقد كان لها بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن.

جاء ذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لإنخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والاجتماعي للنزلاء، وإتاحة الفرص لهم لمشاركة ذويهم بمختلف المناسبات.