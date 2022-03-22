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الداخلية توزع مساعدات عينية على أهالي «المحروسة» (صور)

بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 12:30 ص, الأربعاء, 23 مارس 22 12:30 ص, الأربعاء, 23 مارس 22

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نظمت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين، بمنطقة المحروسة بحي السلام بمحافظة القاهرة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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جاء ذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين، ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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