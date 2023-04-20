الداخلية توزع كحك العيد ووجبات إفطار على الصائمين (صور)

شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالات استقبال عيد الفطر المبارك، ووزعت عبوات “كحك” على النزلاء بعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية الأيتام، وكذا وجبات إفطار على الصائمين.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية

وفى سياقٍ متصل، وضمن إطار مبادرة “كلنا واحد” وزع رجال الشرطة وجبات الإفطار على المواطنين بالميادين العامة، والطرقات ممن تصادف تواجدهم أثناء وقت الإفطار.

يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.