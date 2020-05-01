الداخلية توزع شنط رمضانية بالقرى الأكثر احتياجًا ودور المسنين (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية عدة فعاليات لتوزيع شنط رمضان على المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

توزيع شنط رمضان

ووجهت وزارة الداخلية قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومواصلة لتفعيل مبادرة “كلنا واحد”، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

إجراءات وقائية

واتخذت الوزارة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، أثناء توزيع المساعدات على المواطنين.

ووزعت الكمامات الطبية مع اتخاذ مسافات بين المواطنين، وإرسال المساعدات مع الضباط تلاشيًا للزحام.

مساعدات لدور المسنين

في سياق متصل، أرسلت الوزارة مساعدات عينية إلى دور المسنين، مع إتخاذ إجراءات الحماية.

وتواصل مديريات الأمن، تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد”، بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

مواطنون: ربنا ينصركم

وعبر مواطنون عن سعادتهم جراء توزيع المساعدات من الوزارة، شاكرين رئيس الجمهورية على تفعيل تلك المبادرة.

وقال أحد المواطنين: “إن رجال وزعوا علينا كراتين رمضان، وبنشكرهم على جهودهم لمساعدتنا”.

وأضاف آخر أن “الداخلية لا تجعلنا محتاجين لأي شئ، ونشكر الريس على الاهتمام”.

وقالت مواطنة: “ربنا ينصر الشرطة ويحمي البلد، فهم عاملونا بأفضل طريقة أثناء التوزيع”.