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الداخلية توزع دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل على ذوي الاعاقة البصرية (صور)

على المتدربين في اتحاد الشرطة الرياضي.
أماني عوض 1:55 م, الأربعاء, 23 مارس 22 1:55 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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نظم وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، زيارة لاتحاد الشرطة الرياضي لإهداء عددًا من نسخ دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، للمتدربين من ذوي الإعاقة البصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تدعيم جسور الثقة والتعاون مع كافة فئات المجتمع المصري، وتوفير كافة السبل لحصولهم على حقوقهم وبصفة خاصة “الأشخاص ذوى الهمم” لاسيما ذوي الإعاقة البصرية.

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وفي ضوء إضطلاع وزارة الداخلية بطباعة “دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل”، وذلك وفقًا للمستجدات الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية لرعاية الأشخاص “ذوي الهمم”، خاصة ذوي الإعاقة البصرية لتسيير حياتهم اليومية، وضمان حصولهم على كافة الخدمات التي تُقدمها الوزارة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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