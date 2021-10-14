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الداخلية توزع حلوى المولد على المستشفيات ودور الأيتام (صور)

ضمن الدور المجتمعي الذي تؤديه.
أماني عوض 4:29 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:29 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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أرسلت وزارة الداخلية مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات القصر العيني والمعهد القومي للأورام، مستشفى سرطان الأطفال 57357، أبو الريش الياباني، أحمد ماهر التعليمي، الحسين الجامعي، السيد جلال، الدمرداش، الصحة النفسية والعصبية، مؤسسة الجمالية الاجتماعية، لمشاركة النزلاء الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

ووزعت الداخلية عدد من الهدايا العينية (حلوى المولد النبوي) على المرضى وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخًا من البهجة في نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيان لها، اليوم الخميس.

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وأوفدت مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوى الإعاقة ودور الأيتام (دار المواساة للأيتام – دار أقدار لرعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة – جمعية النور والأمل للمكفوفين – جمعية الوفاء والأمل “المحاربين القدماء” – قرية الأطفال للأيتام) لتوزيع عبوات (حلوى المولد النبوى الشريف) على الأطفال بها.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

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جاء ذلك استمرارًا لتفعيل مبادرة “كلنا واحد” وللدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وفي ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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